All Together Now, Sonia Mosca ha stravinto: la confessione a fine puntata (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sonia Mosca ha vinto All Together Now 2 A vincere All Together Now 2 è stata Sonia Mosca con 96 voti contro i 71 di Enrico Bernardo, anche lui meritevolissimo di vittoria e questa sera interprete strepitoso in due esibizioni: quella sulle note di Alleluia e l’altra sulle note di Perdere l’amore assieme a Vittorio … L'articolo All Together Now, Sonia Mosca ha stravinto: la confessione a fine puntata proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

