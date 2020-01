All Together Now la finale: Sonia Mosca vincitrice, battuto Federico Martello (Di venerdì 3 gennaio 2020) La seconda edizione di All Together Now è stata vinta da Sonia Mosca. La proclamazione è giunta al termine della finale dello show musicale di Canale 5 andata in onda giovedì 2 gennaio. Sonia ha battuto in finalissima Enrico Bernardo, classificatosi al secondo posto. Sconfitto anche Federico Martello, il concorrente sulla sedia a rotelle la cui storia aveva commosso il pubblico in studio. Per la trionfatrice del programma il premio è di 50mila euro e, chissà, una chance per farsi largo nel mondo della musica dopo la visibilità ottenuta. LEGGI ANCHE: All Together Now, Vittorio Grigolo e la proposta di matrimonio alla fidanzata Stefania Seimur Chi è Sonia Mosca Sonia è una cantante salernitana nata nel 1992. Sul suo profilo Instagram si legge che è anche vocal coach e soprattutto che non è estranea al mondo dello spettacolo. La Mosca infatti ha preso parte alla seconda edizione di Ti ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

