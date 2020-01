All together now, il titolo resta in Campania: vince la stabiese Sonia Mosca (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di All together Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Anche quest’anno il premio resta in Campania, dopo la prima edizione che ha visto vincitore Gregorio Rega, cantante napoletano, è toccato a Sonia Mosca, nata a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Due talenti campani che hanno sbaragliato la concorrenza. Sonia Mosca, classe ’92, ha convinto i giurati cantando I love the lord, brano che è stato lungamente applaudito e grazie al quale ha commosso un po’ tutti, riuscendo a portare a casa l’ambito premio da 50 mila euro. Appassionata di musica fin da bambina, Sonia, aveva già partecipato nel 2009 al programma di Antonella Clerici, “Ti lasico una canzone”. Dai giurati è stata definita un vero talento, grazie al suo timbro graffiante. L'articolo All together now, ... Leggi la notizia su anteprima24

