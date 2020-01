All Together Now, il tenore Vittorio Grigolo fa proposta di matrimonio in diretta. Accoglienza tiepida sul Web (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il tenore Vittorio Grigolo ha chiesto alla compagna Stefania Seimur di sposarlo durante la finale di All Together Now, davanti a Michelle Hunziker e J-Ax. “Io non sono perfetto, sono pieno di difetti, ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato – ha detto il tenore – Ho cercato un sorriso e mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per chiederti se vuoi sposarmi”. La ballerina e modella ucraina, che ha già una figlia di cinque anni, si è sciolta in lacrime e ha accettato la proposta di matrimonio. Sui social però il gesto è stato criticato, forse per i trascorsi del tenore. A dicembre, infatti, la Royal Opera di Londra e il Metropolitan Opera di New York lo hanno messo alla porta a causa di “un comportamento inappropriato” che avrebbe avuto durante un tour in Giappone, il 18 settembre 2018. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

