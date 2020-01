All Together Now 2, Sonia Mosca vince la seconda edizione del talent di Canale 5 (VIDEO) (Di venerdì 3 gennaio 2020) All Together Now, Sonia Mosca vince la seconda edizione del talent condotto da Michelle Hunziker in onda su Canale 5 (VIDEO). Ieri, giovedì 2 gennaio, si è conclusa la seconda edizione di All Together Now, un’edizione entrata in palinsesto di fretta e furia durante le strenne natalizie. Michelle Hunziker era sempre al timone del talent, con J-Ax a capo del muro di personalità dello spettacolo che hanno giudicato i cantanti in gara. La vincitrice della seconda edizione è Sonia Mosca, nata nel 1992 a Castellamare di Stabia. La cantante ha trionfato con ben 96 punti (su un muro composto da 100 giurati), portandosi a casa il montepremi di 50.000 euro. Sonia ha iniziato la sua carriera di cantante a sedici anni quando ha provato ad entrare a X Factor nel 2008, ma con scarso successo. Sonia ha poi partecipato nell’edizione del 2009 di Ti Lascio una Canzone, il programma di Rai 1 ... Leggi la notizia su dituttounpop

