Alfa Romeo - Kimi Raikkonen a Monaco per lo spot con Giulia e Stelvio - VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Debuttano nelle concessionarie le Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2020, due delle più importanti novità dellanno appena iniziato. Per promuovere i restyling, la Casa di Arese non si è risparmiata e ha scomodato persino il primo pilota della sua scuderia, Kimi Raikkonen, protagonista di uno spot pubblicitario sulle strade di Monte Carlo. Il cortometraggio. Nei 30 secondi del VIDEO, Raikkonen è alla guida di una Stelvio color blu Misano, impegnata nelle stesse location del celebre circuito di Formula 1. Ad attendere Raikkonen c'è la consorte Minttu Virtanen, un po' spazientita per il ritardo, ma la giustificazione gioca la carta dell'ironia: "Scusa, è la mia prima volta a Monaco". Proprio Raikkonen, campione del mondo 2007 con la Ferrari, che nel principato ha vinto il Gran Premio del 2005 alla guida di una McLaren-Mercedes! Anche con Babbo Natale. ... Leggi la notizia su quattroruote

fabioryuknini : Musea Alfa Romeo museoalfaromeo . . . #alfareo #museoalfaromeo #museoalfaromeoarese #fastcar #prototype #alfagiulia… - fabioryuknini : Musea Alfa Romeo museoalfaromeo . . . #alfareo #museoalfaromeo #museoalfaromeoarese #fastcar #prototype… - dinoadduci : Alfa Romeo - Kimi Raikkonen a Monaco per lo spot con Giulia e Stelvio - VIDEO -