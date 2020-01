Alessia Marcuzzi Instagram, stratosferica pantera in costume: «Che maniaca che sei» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dal profilo Instagram di Alessia Marcuzzi arriva un altro scatto bollente che mette in risalto le forme stratosferiche della conduttrice romana classe 1972. La presentatrice al timone de Le Iene ha pubblicato una foto audace che la ritrae con addosso un sensuale costume intero leopardato, già protagonista di altri post dei giorni scorsi. L’attrice ed ex modella vanta un décolleté generoso, gambe sinuose e un profilo niente male. Un corpo favoloso quello della conduttrice di Temptation Island Vip capace di far impallidire qualsiasi ventenne. Alessia Marcuzzi Instagram, stratosferica pantera in costume: «Che maniaca che sei» La super sexy Alessia Marcuzzi in vacanza alle Maldive, dove si sta godendo alcuni giorni di vacanza e relax, prima di tornare agli impegni in tv, continua a riempire il suo seguitissimo profilo Instagram (4,6 milioni di follower) con foto e video che ... Leggi la notizia su urbanpost

giuuk : Alessia Marcuzzi alle Maldive: le foto in bikini sono irresistibili - fabiochiarugi : RT @telegnocca: buongiorno con una coccolosa Alessia Marcuzzi ?????????? - telegnocca : buongiorno con una coccolosa Alessia Marcuzzi ?????????? -