Aida Nizar rinuncia al reality: il retroscena sulla proposta poco “sostanziosa” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Aida Nizar non farà più parte di un reality show perché, a sua detta, sarebbe pagata troppo poco. Una forte invettiva quella dell’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso che così dicendo, farebbe credere che abbia allontanato una proposta. Aida Nizar, proposta rifiutata? La vulcanica Aida sembra aver ricevuto qualche proposta di reality che ha prontamente rifiutato a causa del cachet. Potrebbe trattarsi del Grande Fratello Vip, prossimo sugli schermi Mediaset, condotto da Alfonso Signorini. In un post su Instagram dichiara: “Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi. Adorate la vostra vita!”. Ma per il momento nessuna dichiarazione. Aida non ha specificato nulla a riguardo ma chi la conosce sa quanto ami provocare e lanciare frecciatine, che non sono mai casuali. View this post on Instagram ... Leggi la notizia su thesocialpost

