Agenzia delle Entrate, lavoratori in agitazione: “Personale e risorse insufficienti, impossibile raggiungere obiettivi di lotta all’evasione” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Gravissime carenze di personale, con carichi di lavoro oramai non più sostenibili, deficit di risorse finanziarie da destinare al salario accessorio accompagnato da ritardi intollerabili nell’erogazione, significative difficoltà organizzative”. Una lista di criticità su cui secondo i sindacati “il governo ha scelto di non intervenire” e che “oggettivamente impediranno alla macchina fiscale il raggiungimento dell’obiettivo della lotta all’evasione ed elusione fiscale, nonché i servizi ai cittadini”. Per questo Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa Uil, Confsal-Unsa e Flp il 2 gennaio hanno indetto lo stato di agitazione dei lavoratori della Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. In una lettera al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, i sindacati denunciano anche “il deficit nell’operatività del comitato di gestione che da mesi è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

