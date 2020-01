Affidi illeciti, la preghiera di Natale dei genitori: "Gesù riportaci i nostri figli" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Elena Barlozzari In Piemonte, la regione record per allontanamento di minori, l'iniziativa di Natale per denunciare presunti Affidi illeciti e abusi nelle comunità. Sui casi indaga una commissione regionale Ci sono case dove il Natale non è mai arrivato. Sono le case senza bimbi, quelle dove gli abeti sono sguarniti di doni. Le case dei genitori che stanno risalendo la china più dura: riportare a casa i propri figli. Chi associa lo scandalo sui presunti Affidi illeciti a Bibbiano sbaglia. Bibbiano non è solo quel luogo fisico diventato tristemente famoso in seguito all’inchiesta Angeli e Demoni. Bibbiano è ovunque una famiglia denunci l’ingiusto allontanamento dei figli. Proprio come accade a Torino, dove il network "No alla violenza sui bambini" ha raccolto decine di segnalazioni. Storie sottotaciute che da questa mattina adornano simbolicamente l’albero di Natale della ... Leggi la notizia su ilgiornale

