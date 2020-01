Adesso c’è un’Ia che crea foto finte di piedi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Thisfootdoesnotexist è il sito che genera tramite Ia delle immagini di piedi che in realtà non esistono (fonte: thisfootdoesnotexist.com) Ebbene sì, esiste un sito internet che invia – tramite un chatbot – immagini di piedi create da un’Intelligenza artificiale a chiunque le richieda. Dopo quelli che generano volti di persone e gattini, fa il suo ingresso nella rete Thisfootdoesnotexist.com che, come i suoi predecessori, sfrutta il sistema di apprendimento automatico di un Generative Adversarial Network (Gan) per creare immagini di piedi inesistenti. https://thisfootdoesnotexist.com/ nuxt/videos/a52d925.mp4 L’Ia si è allenata osservando e analizzando immagini reali di piedi presenti online. Più precisamente, il sito ha come fonte Wikifeet, una community di feticisti (dei piedi, ça va sans dire) che tra le sue regole non ne ha nemmeno una che faccia riferimento al consenso ... Leggi la notizia su wired

signoojr : Pensavo avesse sfiorato l'apice del ridicolo, ma adesso abbiamola dimostrazione che è molto peggio di quello che se… - FranciNiccheri : @PaoloGentiloni Smettetela di fare umorismo di stampo politico. C'è bisogno dell' unità e sostegno di tutti adesso.… - PaoloGiorgioRi1 : @PaoloGentiloni ma in Eu non c'è stata la ns. Mogherini? E adesso non c'è lei? -