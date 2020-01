Addio a Umbro, il PSV pronto a una partnership con Puma (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il PSV Eindhoven si prepara a un cambio di sponsor tecnico. Dopo le indiscrezioni lanciate lo scorso autunno, il club della Eredivisie sarebbe sempre più vicino a lasciare Umbro per una nuova collaborazione con Puma. In particolare, il club olandese dovrebbe dare il via alla nuova partnership tecnica a partire dal 1° luglio, anche se … L'articolo Addio a Umbro, il PSV pronto a una partnership con Puma Leggi la notizia su calcioefinanza

_giorgione_ : RT @CalcioFinanza: Addio a #Umbro, il #PSV pronto a una partnership con #Puma - CalcioFinanza : Addio a #Umbro, il #PSV pronto a una partnership con #Puma - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Addio a Umbro, il PSV pronto a una partnership con Puma: Il PSV Eindhoven si prepara a un cambi… -