Accoltellamento a Parigi, un morto e tre feriti: ucciso l’aggressore (Di venerdì 3 gennaio 2020) Quattro persone sono rimaste ferite alle porte di Parigi, coinvolte in un Accoltellamento per le strade di Villejuif (cittadina di circa 50 mila abitanti situata nella regione dell’Ile de France). Secondo quanto si apprende dalle prime notizie trapelate da fonti locali, un uomo avrebbe pugnalato alcuni passanti (scelti in modo apparentemente casuale) all’interno del parco Hauts Bruyères. Uno dei feriti è deceduto in ospedale. L’aggressore è stato ucciso dagli agenti di polizia, che hanno aperto il fuoco. Prima di colpire avrebbe urlato “Allah Akbar“. Secondo alcune fonti non ancora confermate, indossava una djellaba, abito tradizionale dell’Africa settentrionale. Parigi, Accoltellamento a Villejuif Resta ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, che è terminata con uno scontro a fuoco in cui l’uomo armato di ... Leggi la notizia su notizie

giornalesm : Ultim'ora Cronaca. Accoltellamento a Parigi, due feriti gravi: ucciso l’aggressore - - MartinE42487571 : RT @carlasignorile: #Parigi, si aggrava il bilancio dell'accoltellamento a #Villejuif: un morto e 3 feriti. Il killer abbattuto dalla poliz… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Parigi, si aggrava il bilancio dell'accoltellamento a #Villejuif: un morto e 3 feriti. Il killer abbattuto dalla poliz… -