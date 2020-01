55 passi nel sole | lo show musicale dedicato ad Al Bano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Andrà in onda sabato 4 gennaio in prima serata tv lo show dedicato al cantante Al Bano, su Canale 5 Si tratta della seconda serata evento per festeggiare la lunga carriera dell’artista Al Bano. “55 passi nel sole” andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5. La serata evento è prodotta da Endemol … L'articolo 55 passi nel sole lo show musicale dedicato ad Al Bano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteorenzi : È stato un decennio esaltante: sindaco, premier, adesso #ItaliaViva. Ma anche a livello sportivo sono felice. L’ho… - MariaAversano1 : RT @BracaliM: Chi lascia o viene cacciato dal #M5S quanto mi piaceva prima e quanto mi fa schifo dopo. Perché puoi anche non riconoscerti i… - deboramau : RT @BracaliM: Chi lascia o viene cacciato dal #M5S quanto mi piaceva prima e quanto mi fa schifo dopo. Perché puoi anche non riconoscerti i… -