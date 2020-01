You 3 su Netflix, rinnovo confermato? Ultime news e anticipazioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Netflix: You 3 confermata? Cosa sappiamo a pochi giorni dall’uscita della seconda stagione Gli appassionati di serie tv attendevano il Natale 2019 soprattutto per l’uscita della seconda stagione di You. La serie, approdata su Netflix il 26 dicembre, sembra non aver messo la parola fine alla storia di Joe Goldberg e delle sue stranezze. La … L'articolo You 3 su Netflix, rinnovo confermato? Ultime news e anticipazioni proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

