Xiaomi Mi Scooter in “regalo” agli utenti Vodafone che acquistano alcuni smartphone Xiaomi (Di giovedì 2 gennaio 2020) ottima promozione per i clienti Vodafone che vogliono acquistare uno smartphoneXiaomi: per loro quasi in regalo lo Xiaomi Mi Scooter. L'articolo Xiaomi Mi Scooter in “regalo” agli utenti Vodafone che acquistano alcuni smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

tariffando : #Vodafone vi regala un monopattino #Xiaomi con Mi Note 10, Mi 9 e Mi Mix 3 5G - MiuiBlog : Codice Sconto - #Ninebot Segway S Smart Scooter Elettrico Autobilanciato a 254€ spedizione GRATUITA da magazzino EU… - frommysofa : Minimum price Xiaomi Scooter M365 PRO since 407£ -