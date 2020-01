Wonder Woman 1984: Gal Gadot in azione in una nuova foto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il film Wonder Woman: 1984 ha come protagonista Gal Gadot, mostrata in azione in una nuova foto del cinecomic. Wonder Woman 1984 riporterà sul grande schermo il personaggio di Diana Prince, interpretato dall'attrice Gal Gadot, che viene mostrata in azione in una nuova foto condivisa online e tratta dal sequel del cinecomic. Il profilo Twitter di Fandango ha infatti pubblicato una divertente immagine dell'eroina che viene ritratta mentre prende, letteralmente, in mano la situazione. Wonder Woman 1984 riporta in azione Diana Prince, interpretata dall'attrice Gal Gadot, che questa volta sarà alle prese con la società degli anni Ottanta e ovviamente nuovi nemici, tra cui la temibile Cheetah. Ecco il nuovo scatto: La regia del film, dopo il successo del ... Leggi la notizia su movieplayer

