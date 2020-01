Whitney Houston, morto Nick Gordon, ex fidanzato della figlia: era stato condannato per il suo omicidio (Di giovedì 2 gennaio 2020) È morto Nick Gordon, ex fidanzato di Kristina Brown, figlia unica della compianta cantante pop Whitney Houston, condannato civilmente per la morte della stessa Brown. Nick Gordon, ex fidanzato della figlia di Whitney Houston, è morto a soli 30 anni. L'uomo era balzato agli onori delle cronache nel 2015, dopo la morte di Bobbi Kristina Brown, all'epoca solo 22enne, unica figlia della cantante pop. Nick Gordon aveva 30 anni, la causa della sua morte non è stata resa nota ma il suo avvocato ha detto: "Non posso discutere su come sia morto Nick" continuando "Posso solo dire che è stato davvero straziante aver assistito in prima persona alla totale devastazione che la tossicodipendenza ha provocato a un gruppo di giovani amici dall'immenso potenziale". Alcune fonti ... Leggi la notizia su movieplayer

gabrielefermi : Morto Nick Gordon. Fu condannato per la morte di Bobbi Kristina Brown, figlia di Whitney Houston - gossipblogit : Nick Gordon, morto l'ex della figlia di Whitney Houston - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Morto Nick Gordon, l'ex fidanzato della figlia di Whitney Houston -