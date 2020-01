WandaVision: Doctor Strange apparirà nella serie Disney+? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Benedict Cumberbatch ricambierà la visita di Elizabeth Olsen comparendo nei panni del Doctor Strange nella serie Disney+ WandaVisione? Un nuovo rumor sulla serie Disney+ WandaVision indica che il Doctor Strange in persona potrebbe fare la sua comparsa in uno degli episodi finali dello show. Solo poche ore fa abbiamo appreso che WandaVision è stato anticipato dal 2021 al 2020 e ora apprendiamo che uno dei personaggi più amati dell'MCU farà la sua comparsa nello show. Mesi fa Kevin feige ha esplicitato il legame tra la serie WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel delle avventure standalone di Stephen Strange. Al momento le riprese di WandaVision sono in corso ad Atlanta. Secondo un rumor diffuso da ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: Doctor Strange apparirà nella serie Disney+? - Screenweek : #Rumor #WandaVision potrebbe introdurre il #DottorDestino A quanto pare la cittadina di Helen, in Georgia, farà le… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Rumor: WandaVision potrebbe introdurre il Dottor Destino -