WandaVision, Disney+ anticipa il rilascio della serie Marvel con Elizabeth Olsen e Paul Bettany (Di giovedì 2 gennaio 2020) WandaVision, il rilascio della serie di Disney+ con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è stato anticipato al 2020. Il nuovo anno di Disney+ si è aperto con una novità che nessuno si aspettava. Il servizio streaming di casa Disney, che in Italia arriverà il prossimo 31 marzo, ha annunciato con un tweet che la miniserie WandaVision su Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) non verrà rilasciata nel 2021 come precedentemente annunciato, ma nel 2020, anche se Disney non ha comunicato una data esatta. L’annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social di Disney+ che ha incluso WandaVision in una clip che include alcuni titoli che arriveranno nel 2020 su Disney+ (negli Stati Uniti). Eccolo: I dettagli sulla trama di WandaVision sono scarsissimi, sappiamo però che sarà ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Durante Elizabeth Olsen ha parlato ... Leggi la notizia su dituttounpop

