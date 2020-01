Wanda Nara si gode il suo Maurito: «Altro che rovinare Icardi. Voleva ritirarsi» (Di giovedì 2 gennaio 2020) ‘Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti’. Vuole farsi conoscere anche e soprattutto dalle donne, Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Lo dice, tra le altre cose, in una intervista a Grazia nella quale si compiace per la scelta di orientare il marito verso il Psg, dove Mauro ha già messo a segno 14 gol in 18 gare. ‘La mia grande dote è l’intuito – dice nell’intervista la Nara -. Due mesi fa tutta Italia sosteneva che stavo rovinando mio marito, che doveva andare al Napoli o alla Juventus. Io, però, sentivo una frase dentro di me, un sesto senso che tutte noi donne abbiamo: ‘Mauro deve andare via’. Se fosse rimasto in una squadra italiana, la nostra vita sarebbe stata più facile. Ma ho pensato solo al suo bene, non a quello della famiglia”. ... Leggi la notizia su open.online

