Wanda Nara: "GF Vip? Vorrei farmi conoscere dalle donne. Non sto con Icardi per i soldi, ero già ricca prima di conoscerlo" (Di venerdì 3 gennaio 2020) I telespettatori di Canale 5 vedranno presto Wanda Nara nel ruolo di opinionista nella quarta edizione del Grande Fratello Vip che sarà condotto da Alfonso Signorini e che avrà inizio mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata. Insieme alla showgirl ed ex modella argentina, ci sarà anche Pupo.Wanda Nara, intervistata dal settimanale Grazia, ha svelato i motivi per i quali ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini. Come già sappiamo, infatti, il nome di Wanda Nara è legata soprattutto al calcio visto che, oltre a prendere parte come opinionista fissa al programma di Italia 1, Tiki Taka, la 33enne argentina è anche procuratrice sportiva del marito, il calciatore del Paris Saint-Germain, ex Inter, Mauro Icardi.Wanda Nara: "GF Vip? Vorrei farmi conoscere dalle donne. Non sto con Icardi per i soldi, ero già ricca prima di conoscerlo" pubblicato su ... Leggi la notizia su blogo

