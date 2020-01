Wanda Nara ero ricca e famosa prima di conoscere Icardi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Wanda Nara intervistata dal settimanale “Grazia”, racconta della sua nuova avventura al “Grande Fratello Vip”. Qualche mese fa l’accusavano di aver messo in pericolo la carriera di suo marito, il calciatore Mauro Icardi. Ora che i fatti hanno premiato le sue scelte, la manager sportiva diventa l’opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini: «Alfonso mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera». E aggiunge: «Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione», riferendosi al trasferimento del marito dall’Inter al Paris Saint-Germain. Sulle pagine di “Grazia” la Nara mamma di cinque figli confida che cosa si regala quando ... Leggi la notizia su people24.myblog

