Wanda Nara alle Maldive mostra prima il lato B, poi il lato A. Foto “incandescenti” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una fine del 2019 al caldo per Wanda Nara, che ha deciso insieme al marito Mauro Icardi di trascorrere le vacanze natalizie alle Maldive. Per la showgirl e procuratrice sportiva il 2020 sarà un anno impegnativo lavorativamente parlando. Non solo, infatti, la troveremo ancora a Tiki Taka ma anche al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove l’esplosiva argentina ricoprirà il ruolo di opinionista fissa accanto a Pupo. E poi per la situazione legata a Icardi visto che il cartellino è ancora di proprietà dell’Inter e potrebbe anche rientrare in Italia qualora il Psg non voglia riscattarlo o qualora lui decida di non voler restare. Ma tornando alle vacanze, Wanda e Mauro, che alle Maldive hanno scelto lo stesso resort da sogno di Ilary Blasi e Francesco Totti, Francesco Favino ed Ezio Greggio, non hanno certo dimenticato di aggiornare i loro tantissimi follower. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

infoitcultura : Wanda Nara ‘bollente’ in costume: prima mostra il lato B, poi il decolleté, Instagram in tilt - tuttoGFVIP : RT @GrandeFratello: ... per scoprire tutti i concorrenti dovete fare davvero molta attenzione! ?? Ora a #LeIene, i nostri opinionisti Pupo e… - infoitcultura : Wanda Nara dal resort alle Maldive fa impazzire i fan: ecco lo scatto su Instagram -