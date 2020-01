Volley Femminile Sorde. Dal titolo Europeo al Mondiale 2020 in casa: parla il coach Alessandra Campedelli (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ un’Italia che vince e che cresce quella del Volley Femminile per Sorde. Il 2019 ha portato il primo trionfo Europeo a Cagliari e il 2020, dal 2 al 12 luglio, si disputerà il Mondiale ancora in Italia a Chianciano Terme con tante aspettative per una Nazionale che non scende dal podio da due stagioni, visto che nel 2018 era stata argento alle Olimpiadi per sordi di Samsun. Il salto di qualità è arrivato grazie all’impegno sempre maggiore della Federazione Sport Sordi Italia, che si occupa di 43 discipline, 21 delle quali sono olimpiche e all’approdo sulla panchina di un tecnico donna, approdata alla pallavolo dopo una carriera onoratissima in Nazionale di hockey su prato (oltre 100 presenze con la nazionale azzurra), Alessandra Campedelli. Perchè una ex giocatrice di hockey prato si è talmente appassionata al Volley, a tal punto da diventare coach di una ... Leggi la notizia su oasport

