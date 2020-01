Vladimir Luxuria presa di mira da una battuta sessista al concerto di Cristina D’Avena: scoppia la polemica (Di giovedì 2 gennaio 2020) Vladimir Luxuria presa di mira da una battuta sessista al concerto di Cristina D’Avena: scoppia la polemica “Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua”, a pronunciare la frase che ha scatenato l’ennesima polemica sul web è stato Carlo Sagradini (in arte Carletto Fx), un componente dei Gem Boy in concerto a Cerveteri insieme a Cristina D’Avena che avrebbe così introdotto la sigla del celebre cartone animato giapponese. Cristina D’Avena è subito corsa ai ripari: “Chiedo scusa a Vladimir per la battuta infelice del tutto estemporanea che mi ha lasciata interdetta e dalla quale mi dissocio totalmente”. “Una battuta estremamente infelice ed estemporanea perché nei miei show abbiamo una scaletta musicale ma non un copione, e quando l’ho sentito pronunciare quella frase, sono rimasta basita e l’ho ... Leggi la notizia su tpi

vladiluxuria : Piu che un problema di politicamente corretto è una battuta stupida e inutilmente offensiva: un po’ più di original… - FLepore76 : RT @GayNewsItaly: Concerto D’Avena, Gem Boy: «Luxuria invidiosa di Lady Oscar: aveva la spada più lunga della sua» - david_ven3003 : RT @gayit: Vladimir Luxuria, battutaccia durante un concerto: la rabbia di una mamma e le scuse di Cristina D'Avena -