Vladimir Luxuria, polemica con Cristina D’Avena: “Battuta fuori luogo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Vladimir Luxuria offesa durante un concerto di Cristina D’Avena: “Battuta fuori luogo e fuori tempo” Cristina D’Avena è al centro di un polverone social a causa di una battuta sessista lanciata durante un concerto a Cerveteri dai Gem Boy, gruppo musicale con il quale da anni si esibisce. Nello specifico uno dei componenti del gruppo Carlo Sagradini, annunciando la sigla di Lady Oscar ha fatto questa battuta: “Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua”. Venuta a sapere dell’ offensiva battuta anche Vladimir Luxuria è intervenuta, molto amareggiata ha infatti affermato: “Io trovo che sia fuori luogo e fuori tempo fare ancora queste battute così grevi e scontate. fuori luogo perché davanti a una platea di bambini e famiglie che erano lì per ascoltare un concerto e non frasi del genere e fuori tempo perché non ... Leggi la notizia su lanostratv

