Vittorio Fusari è morto: causa morte e chi era il famoso chef (Di giovedì 2 gennaio 2020) Vittorio Fusari è morto: causa morte e chi era il famoso chef Lo chef bresciano Vittorio Fusari è morto a causa di un malore: ricoverato all’ospedale di Chiari per un principio di infarto che lo aveva colto una ventina di giorni fa, le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate, causandone la morte il 1° gennaio 2020. Lutto nel mondo della cucina, di cui Fusari era uno dei rinomati e più quotati protagonisti e pionieri. Chi era Vittorio Fusari, morto all’età di 66 anni Vittorio Fusari nasce l’11 febbraio del 1953 a Iseo, in Lombardia. Studia filosofia, poi lavora come capostazione, quindi inizia a coltivare a livello professionale la sua passione per la cucina, iniziando a imparare dal maestro Gualtiero Marchesi. Nel 1981 apre la sua prima osteria, Il Volto, coadiuvato da tre amici, dove oltre al buon cibo è possibile gustare in abbinamento anche gli ottimi vini ... Leggi la notizia su termometropolitico

