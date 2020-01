Vita di Pi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in TV (Di giovedì 2 gennaio 2020) Vita di Pi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in TV Vita di Pi è il film in onda il 2 Gennaio in prima serata su Rai 3. Diretto dal taiwanese Ang Lee nel 2012, è tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel, che vinse il Booker Prize 2002. Il film ha vinto 4 Oscar – miglior regia, migliori effetti speciali, miglior colonna sonora e migliore fotografia – e ottenuto 7 nominations. Vita di Pi: la trama La pellicola di Ang Lee Vita di Pi è in pratica un lungo flashback nel quale Pi, il cui vero nome è Piscine Molitor Patel, racconta la sua Vita ad un aspirante scrittore, Yann Martel. La storia inizia quando il protagonista ha 12 anni. Risiede a Pondicherry (in India) con il padre, la madre e suo fratello Ravi. Vive in giardino zoologico, di proprietà paterna, nel quale l’animale più ammirato è una tigre del Bengala, chiamata Richard Parker. Proprio con ... Leggi la notizia su termometropolitico

