Visite mediche per Ibrahimovic: “Voglio tornare a fare saltare San Siro” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Sono contento di essere tornato a casa mia, finalmente. Aspetto tutti, voglio tornare a fare saltare San Siro”. Queste le prime parole al ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è atterrato questa mattina a Milano, e completerà la trafila delle Visite mediche e della firma del contratto che lo legherà al Milan per i prossimi mesi entro stasera. Domani mattina la presentazione ufficiale. IZ landed Leggi la notizia su ilnapolista

DiMarzio : #Kulusevski alla @juventusfc: domani le visite mediche @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Destro al @GenoaCFC, confermato: domani in programma le visite mediche @SkySport #calciomercato - AntoVitiello : Buon 2020. Domani mattina lo sbarco di #Ibrahimovic a Milano, poi visite mediche e firma sul contratto... -