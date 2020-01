Visite mediche Kulusevski: ecco l’arrivo dello svedese – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Visite mediche Kulusevski: il giocatore svedese si è presentato questa mattina al J-Medical per le Visite – VIDEO (-Dal nostro inviato al J-Medical) Dejan Kulusevski è arrivato al J-Medcial per sostenere le Visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Il giocatore svedese si è presentato stamattina alle 8.30 davanti alla struttura sanitaria bianconera accolto da un buon numero di tifosi. Tanti autografi e selfie concessi da Kulusevski che poi è entrato al J-Medical per iniziare le Visite mediche con la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Kulusevski alla @juventusfc: domani le visite mediche @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Destro al @GenoaCFC, confermato: domani in programma le visite mediche @SkySport #calciomercato - AntoVitiello : Buon 2020. Domani mattina lo sbarco di #Ibrahimovic a Milano, poi visite mediche e firma sul contratto... -