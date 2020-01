Visite mediche ‘indigeste’ per Kulusevski, a Parma insorgono: “Scorretti! Come fecero con Higuain” [GALLERY] (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Juventus ha inaugurato il mercato invernale con il colpo Kulusevski. Il calciatore, che questa mattina ha svolto le Visite mediche, resterà in Emilia fino a giugno. La società bianconera ha provato fino all’ultimo a piazzare Pjaca, in prestito, Come contropartita, ma i ducali hanno detto no. Ad insorgere però sui social sono i tifosi gialloblu. Motivo? Il fatto che il giocatore, anche se resterà a Parma fino a giugno, abbia già svolto le Visite mediche. Una scelta definita da tanti scorretta, assurda e ingiusta. Diversi i messaggi sul web in cui si attacca la Vecchia Signora. Abbiamo raccolto quelli degli utenti più scatenati. FOTOGALLERY in alto.L'articolo Visite mediche ‘indigeste’ per Kulusevski, a Parma insorgono: “Scorretti! Come fecero con Higuain” GALLERY CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

