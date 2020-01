Vinta la (prima) battaglia sul caro voli: arrivano gli sconti sui biglietti aerei alle stelle da e per la Sicilia (Di giovedì 2 gennaio 2020) La prima battaglia è Vinta. Dopo la mobilitazione social a causa dei prezzi proibitivi dei biglietti aerei per trascorrere il Natale al Sud e l’iniziativa di “Unterroneamilano”, le tariffe sociali diventano realtà. caro voli, due studenti a Open: «Spesa insostenibile, al Sud passando per l’estero risparmieremo 1000 euro» – Video – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe Cosa prevede la legge di Bilancio Non più parole ma fatti. La legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, al comma 124, parla chiaro: è «riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania» dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (cioè entro i prossimi 60 giorni). Cosa dice il comma 124 Al momento, quindi, come chiaramente specificato, le tariffe sociali riguardano ... Leggi la notizia su open.online

