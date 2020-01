Vieni da Me, Caterina Balivo splendida in rosso: le confessioni di Varrese e Paolantoni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Caterina Balivo inaugura l’inizio dell’anno con un look strepitoso. La conduttrice di Vieni da Me ha fatto il suo ingresso negli studi Rai sfoggiando un abito rosso fuoco con una profonda scollatura, arricchita da una collana a forma di stella. Un outfit che è stato apprezzato molto dai fan della trasmissione per cui Vieni da Me è ormai diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile. La padrona di casa ha ospitato nel suo studio diversi personaggi dello spettacolo. A sfogliare l’album dei ricordi di famiglia è stato Massimiliano Varrese, attore e ballerino che di recente ha partecipato ad Amici Celebrities. Dopo essersi classificato secondo dietro a Pamela Camassa, nello show di Maria De Filippi, Massimiliano ha svelato il suo passato e l’amore per Valentina Melis. “Le arti marziali mi hanno aiutato a uscire fuori dalla timidezza – ha confessato ... Leggi la notizia su dilei

