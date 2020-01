Via del Pomerio, incendiato cassonetto nei pressi dell’ufficio postale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Intervento dei vigili del fuoco di Benevento nella prima serata di oggi in via del Pomerio, nei pressi dell’ufficio postale. Un cassonetto dei rifiuti è stato infatti incendiato creando disagi ma fortunatamente senza far registrare alcun danno relativo a passanti o ad auto presenti nelle vicinanze. Le cause del gesto sono ancora sconosciute, ma non è escluso che possa trattarsi di una bravata. L'articolo Via del Pomerio, incendiato cassonetto nei pressi dell’ufficio postale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

FiorellaMannoia : Ma come si indignano! In difesa del gesto dell'uomo (che sa chiedere scusa) - s_parisi : Da oggi via la #prescrizione. Invece di ridare certezza del diritto alle imprese e tutelare le garanzie dei cittadi… - CatalfoNunzia : Le sapienti parole del Presidente Mattarella ci ricordano la via da seguire per dare ai cittadini del nostro Paese… -