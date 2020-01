Via De Gasperi a Origgio: la Provincia dice sì all’ingresso da Saronno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Cambia volto la zona di Origgio al confine con Saronno, dove ci sarà una rivoluzione viabilistica: via De Gasperi, strada che collega la periferia del paese con via Per Saronno, diventerà a senso unico in entrata. La Provincia di Varese ha infatti concesso di aprirla entrando da via Per Saronno (davanti al Buena Vista), come più volte sollecitato dall’amministrazione comunale. Chi proviene dalla città degli amaretti, dunque, non dovrà più percorrere le vie Verdi e Ai Ronchi per raggiungere via De Gasperi, perché potrà entrare direttamente dalla vecchia Varesina. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

