Vi ricordate Federica Lepanto, la vincitrice del “Grande Fratello14”? Ecco cosa fa oggi l’ex gieffina (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non sono pochi i coloro che ricordano Federica Lepanto, una delle concorrenti del “Grande Fratello” del 2015. La partecipazione dell’ex gieffina ha appassionato moltissimo gli amanti del reality show. Seguita dal pubblico soprattutto per via del triangolo amoroso nato fra lei, Lidia Vella e Alessandro Calabrese. Quell’edizione molto acclamata dai telespettatori ha reso il volto di Federica Lepanto noto agli occhi dei suoi primi fan. La ragazza allora ventun’enne, insieme al concorrente Alessandro Calabrese avevano trascorso una settimana di passione dentro il garage della casa. Lontano dagli occhi indiscreti della fidanzata di Alessandro, concorrente anche lei del reality, stava scoppiando la tormentata love story di quell’edizione. Dopo la passionale settimana trascorsa nel garage, Ecco che l’incontro con Lidia aveva incuriosito milioni di ... Leggi la notizia su velvetgossip

Federica_DN_ : RT @pastaalsalmon: 199.284.284 questo è il numero italiano, vi prego di contattarlo se ne avete bisogno e ricordate che io sono sempre disp… -