Verdi e Popolari, la strana alleanza alla guida dell'Austria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il partito popolare Austriaco Oevp di Sebastian Kurz e i Verdi di Werner Kogler hanno confermato di aver raggiunto un accordo per formare un governo, a tre mesi dalle elezioni in Austria, dopo le anticipazioni di domenica scorsa. Si tratta della prima volta al governo per i Verdi Austriaci. Fino allo scorso maggio, Kurz aveva governato il Paese insieme all’estrema destra Fpoe.I leader dei due partiti - Kurz e Kogler - sono in queste ore a colloquio con il presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen.L’accordo per il governo in Austria tra i Popolari dell’Oevp e i Verdi è “un eccellente risultato” di negoziati “non facili”, ha detto Kurz, leader dei Popolari. “Siamo riusciti a unire il meglio dei due mondi”, ha aggiunto il cancelliere incaricato. Per il leader dei Verdi, Werner Kogler, i due partiti sono ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Austria, trovato accordo di governo tra i Verdi e i popolari di Kurz, tre mesi dopo le elezioni - MediasetTgcom24 : Austria, trovato l'accordo di governo tra Popolari e Verdi #Austria - pfvalentino : Austria, il governo Popolari-Verdi -