Venezia: il concero di Natale nella Basilica di San Marco (Di giovedì 2 gennaio 2020) Applausi per la Cappella Marciana diretta da Marco Gemmani Si è rinnovato un doppio appuntamento molto sentito dai Veneziani, il concerto di Natale nella Basilica di San Marco, organizzato dalla Fondazione Teatro La Fenice, in collaborazione con la Procuratoria di San Marco. I solisti della Cappella Marciana, come è conosciuta la Cappella musicale della Basilica di San Marco, la più antica formazione professionistica a tutt'oggi attiva, diretti da Marco Gemmani, hanno dato vita ad un (...) - Tribuna Libera / Natale, Concerto Leggi la notizia su feedproxy.google

Venezia concero Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Venezia concero