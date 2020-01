Valentino Rossi annuncia: «Se quest’anno non sono competitivo, mi ritiro» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Valentino Rossi parla apertamente di ritiro. Lo fa in un’ampia intervista alla Gazzetta dello sport. Ecco uno stralcio. Jeremy Burgess, suo ex capotecnico, ha detto: “Io chiederei a Valentino se crede di potere ancora guidare come quando ha battuto Stoner a Laguna. Se sì, allora è giusto che continui”. «Io credo di sì. Ci sono varie interpretazioni a quello che ha detto Jeremy, purtroppo sono passati 12 anni e quindi la situazione è cambiata, i miei avversari sono molto forti e io più vecchio. Ma l’istinto è lo stesso. E io lo capisco, perché se non fosse così sarebbe veramente da dire basta». Il 2020 è l’anno spartiacque: o smette o continua. Vive il momento in maniera diversa? «Un po’ sì. Mi piacerebbe avere un po’ più tempo, purtroppo oggi nella MotoGP si decide tutto a inizio anno. Io avrò bisogno di un po’ per capire, tipo metà stagione. Parlerò con Lin (Jarvis; n.d.r.) e la ... Leggi la notizia su ilnapolista

