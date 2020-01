Uova di pasqua sugli scaffali a gennaio: la foto scatena l’ironia web (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con l’inizio del mese di gennaio le festività natalizie si avvicinano alla loro degna conclusione, ma alcuni esercizi commerciali sembra vogliano accelerare il passo, proiettandoci in men che non si dica verso la pasqua e il suo prodotto dolciario caratteristico: le Uova. Arriva infatti dalla provincia di Brescia una fotografia che sta letteralmente facendo il giro del web: un punto vendita di una nota catena di supermercati ha iniziato a mettere in vendita le Uova di pasqua all’alba del 2 gennaio, forse leggermente in anticipo con il calendario. Uova di pasqua in vendita a gennaio Nell’immagine pubblicata sui social network si può infatti vedere una lunga fila del celebre dolce pasquale fare bella mostra di se all’interno del punto vendita, appena uno scaffale al di sopra di quello dove sono posizionati vini e spumanti per il pranzo dell’Epifania e per ... Leggi la notizia su notizie

