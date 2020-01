Uomini e Donne, ecco come Gemma Galgani ha passato il Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Premessa, c’è stato un momento in cui a Uomini e Donne di Maria De Filippi, protagonisti erano le persone ‘anziane’ o ‘di una certa etàì. Naturalmente, tra tanti vegliardi, c’è chi ha spaccato e si è saputo creare il suo pubblico, battendo tante giovani in cerca di popolarità. Una di queste è Gemma Galgani, ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino, che a lungo si è fatta corteggiare dai tanti cavalieri e tronisti sopra gli anta che sono passati dal programma della grande Maria della televisione. Un fenomeno che ha cercato di oscurare, non riuscendoci, il mito di Tina Cipollari, provando a mostrare una visione più elegante e nordica e meno ‘burina’. LEGGI ANCHE: Gianni Sperti: “Io omosessuale? ecco come stanno le cose”. Gemma Galgani Gemma è stata protagonista di una puntata ‘over’ di Uomini e Donne che andrà in onda in questi ... Leggi la notizia su cronacasocial

