Una Vita anticipazioni: URSULA arrestata per un omicidio, ecco quale (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’inaspettato omicidio di Fra Guillermo (Quim Dotras), in onda in Italia nelle primissime settimane del 2020, monopolizzerà le puntate della telenovela Una Vita e riporterà al centro della scena la “redenta” URSULA Dicenta (Montse Alcoverro), la quale verrà accusata del crimine dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Scopriamo quindi insieme come si arriverà a questa svolta nelle vicende ambientate nel quartiere di Acacias… Una Vita, news: Telmo vuole lasciare gli abiti talari Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via nel momento in cui Padre Telmo Martinez (Dani Tatay) confesserà a Fra Guillermo, il suo mentore, di essere pronto a lasciare gli abiti talari per amore di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Il discorso verrà ascoltato per caso da URSULA che, in collera, non esiterà ad affrontare lo stesso Guillermo in ... Leggi la notizia su tvsoap

matteosalvinimi : 'Tutto a posto, stavo solo mettendo le mani addosso a mia moglie'. Una ragazza 18enne, incinta. Che per la dispera… - lauraboldrini : “La democrazia si rafforza se le istituzioni tengono viva una ragionevole speranza” Il governo faccia tesoro delle… - MattiaBriga : ?? Buon 2??0??2??0?? ?? Saluto un anno che mi ha dato tanto (soprattutto nel finale) e ne accolgo uno che promette be… -