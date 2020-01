Una Vita anticipazioni: CELIA perde il bambino!!! (Di giovedì 2 gennaio 2020) La felicità di CELIA Alvarez Hermoso (Ines Aldea) legata alla notizia della sua inaspettata gravidanza durerà pochissimo; nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, la donna verrà infatti colta da un nuovo malore che le causerà un aborto. Scopriamo insieme in quali circostanze si verificherà il triste evento… Una Vita, news: CELIA comunica alle vicine di essere in dolce attesa Dalle anticipazioni si scopre che CELIA confesserà a Trini (Anita Del Rey), anche lei in dolce attesa, e alla cugina Lucia (Alba Gutierrez) di avere appreso dal dottor Quilles di essere incinta. Ovviamente, le due donne saranno felici della novità e prometteranno alla loro interlocutrice di non farne parola con nessuno finché non ne sarà al corrente Felipe (Marc Parejo), momentaneamente lontano da Acacias per intraprendere un viaggio di lavoro. Una Vita: tutte le nostre news anche su ... Leggi la notizia su tvsoap

