“Una favola”. Miriam Leone, l’ex miss Italia sempre sotto i riflettori: una bellezza accecante (Di giovedì 2 gennaio 2020) Miriam Leone è stata la vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza miss Italia È conosciuta al grande pubblico per essere stata protagonista, sin dai primi anni successivi alla vittoria del concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani, di film, fiction e programmi televisivi di successo. Dal debutto al concorso di bellezza miss Italia – eletta nel 2008, a 23 anni, dopo essere stata eliminata e poi ripescata alla finalissima – l’attrice e conduttrice tv siciliana ne ha fatta di strada. Miriam Leone non sbaglia mai un colpo, sensuale da togliere il fiato, la vedremo prossimamente nei panni della bella Eva Kant nel film su Diabolik. In poche parole Miriam non è solo bella, ma anche molto talentuosa e nel corso degli anni l’ha davvero dimostrato. Continua dopo la foto L’account Instagram di Miriam Leone è un susseguirsi di foto eleganti e sensuali allo stesso tempo. La bella ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

wolf_felina : Grazzano Visconti: il borgo italiano in cui tutto sembra uscito da una favola - Stefy18Stefy : RT @aiaggaia: Amarti, la libertà di una favola che s’avvicina, in un tic e toc di attimi brevi, spaventosamente vivi. ??armonioso meriggio… - MarthaBeatum : @here_forOt5 Benissimo oppure a Disneyland, voglio vivere in una favola Favola = vita senza esami, dove sono tutti felici e contenti -