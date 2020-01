Un posto al sole, lutto nella soap: la malattia non gli ha lasciato scampo (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Il leone è ferito ma non è morto. Si ha sempre una ragione per rialzarsi, sempre”, questo l’ultimo post pubblicato su Facebook dall’attore campano Vito Molaro. Il giovane – che aveva recitato nella soap opera ‘Un posto al sole’ – ha perso invece poche ore dopo la sua battaglia. Una battaglia che aveva scelto di rendere pubblica, quella dell’attore campano contro la fibrosi cistica. Fino all’ultimo ha lottato e non si è arreso, poi è arrivata la triste notizia. (Continua…) #tristezzazero era l’hashtag che Vito Molaro usava per raccontare la sua malattia sui social. Scriveva qualche giorno fa: “Abbasserò la testa solo per pulirmi le scarpe, per tutto il resto troverò sempre una ragione per rialzarmi”. L’attore residente a Tufino, in Provincia di Napoli, è morto il primo gennaio nell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma dove era ricoverato in terapia intensiva. ... Leggi la notizia su howtodofor

