Un posto al sole: FRANCO e la maestra, sarà guerra? Anticipazioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) È ormai da qualche mese che a Un posto al sole stiamo assistendo alle vicende della piccola Bianca (Sofia Piccirillo), che in quest’annata scolastica ha una nuova insegnante con la quale non si sta trovando affatto bene… Vista l’immediata mancanza di feeling avvertita dalla bambina nei confronti della maestra Maria Grazia Gagliardi (Tiziana Bagatella), Angela (Claudia Ruffo) aveva subito pensato di fare quattro chiacchiere con la docente e, inizialmente, sembrava che il colloquio fosse servito a chiarire gli equivoci. Ma così non è stato! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Bianca, infatti, continua ad essere molto impaurita dalla Gagliardi e, con la ripresa della scuola dopo le vacanze di Natale, noteremo come la bimba continui a temere sin troppo il giudizio della maestra. Cosa succederà? Vi avevamo anticipato in ... Leggi la notizia su tvsoap

boscarolomarco : RT @Linerazzurra: Ma sto cazzo di Posto al Sole quando cazzo finisce??? Mai??? #PensieriSolitari - Teleblogmag : Un Capodanno piuttosto movimentato per tutti. Soprattutto per Otello, Renato ma anche Guido e Mariella. #upas… - gjscco : RT @GioLario: @petergomezblog Ma quel “ nulla “ ti ha dato un posto al sole quando eri nella merda ! Buttato fuori da tutte le reti televis… -