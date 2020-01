UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 3 gennaio 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5410 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 3 gennaio 2020: Dopo il durissimo confronto-scontro con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Viviana (Angela Bertamino) sembra sul punto di esplodere: le cose si metteranno male per Filippo (Michelangelo Tommaso)? Al rientro da Londra, Marina (Nina Soldano) torna ad affrontare Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e ha a che fare con i problemi relativi ai Cantieri. Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) sono in ansia per Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano): la tensione nata tra loro per via del lavoro di lui a Napoli non sembra attenuarsi… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 3 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

zazoomblog : Morto Vito Molaro recitò anche in Un posto al sole - - #Morto #Molaro #recitò #anche #posto - DottRiccardi : RT @isentinelli: Utilizzando i termini giusti, affrontando situazioni familiari irrisolte, scritturando un’attrice trans per un ruolo trans… - zazoomnews : Morto Vito Molaro recitò anche in Un posto al sole - - #Morto #Molaro #recitò #anche #posto -