Un posto al sole anticipazioni 3 gennaio, un atteso ritorno da Londra (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un posto al sole torna con una nuova puntata, venerdì 3 gennaio. Stando alle anticipazioni ne vedremo delle belle con Serena e Filippo. Viviana, dopo il faccia a faccia con Roberto, sembrerà più decisa che mai a rivelare l’avventura carnale che ha vissuto con il marito di Serena. Ci sarà anche un atteso ritorno, quello di Marina. Infine, l’attenzione si concentrerà su Viola e le sue preoccupazioni familiari che finiranno per minare seriamente la sua relazione coniugale. anticipazioni Un posto al sole, trama venerdì 3 gennaio 2020 Viviana sarà sul punto di esplodere e snocciolare tutti i dettagli su quanto avvenuto tra lei e Filippo alcune settimane fa. Roberto Ferri, che nella precedente puntata ha deciso di intervenire nella questione pensando di soccorrere suo figlio, si ritroverà ad aggravare le cose. Infatti, la Carlino, del tutto indispettita, deciderà di ... Leggi la notizia su kontrokultura

