“Un passo più in là”, il nuovo romanzo dello scrittore Mario Antobenedetto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un passo più in là di Mario Antobenedetto Lo scrittore romano Mario Antobenedetto presenta “Un passo più in là”, una storia di resilienza e di accettazione della propria natura. Il protagonista Ivan è un uomo che ha perso tanto e che ha ormai smarrito anche sé stesso; si è rinchiuso nel suo lancinante dolore e si è isolato dal mondo, schiacciato da un grave senso di colpa che lo perseguita e che gli impedisce di reagire. Finché la brutalità e l'onestà della montagna non lo mettono di fronte (...) - Tribuna Libera / Libri Leggi la notizia su feedproxy.google

Benji_Mascolo : Non abbiate rimpianti, gli errori commessi e i momenti più difficili di questo 2019 diventeranno la nostra forza e… - teatrolafenice : ?? Con gli ultimi accordi del ‘Libiam’ vi auguriamo un buon anno ancora, amici! Ringraziamo @RaiUno per averci fatto… - RaiUno : Un passo a due con un Casanova al femminile, dove la donna è moderna e vive in maniera libera la propria sessualità… -